Roma, la risposta a Ikea sul caso Malcom: «Nel pacco ci sarà Messi»

di Gianluca Lengua

Prosegue lo scambio su Twitter tra la Roma e l’Ikea. Tutto è nato con un cinguettio della nota azienda svedese di arredamenti in cui nel dare il benvenuto a Olsen ironizzava sul mancato arrivo di Malcom: «Il portiere c'è. Dai magari il pacco l'hanno preso loro». Il riferimento era al Barcellona che è subentrato nella trattativa strappando il brasiliano ex Bordeaux ai giallorossi. Oggi i social manager del club di Pallotta rispondono: «Appena ordinato» con l’immagine di una scatola dell’Ikea con in cima il nome di Lionel Messi. Il riferimento è alle dichiarazioni del presidente Pallotta rilasciate in mattinata: «Ieri il Barcellona si è scusato con noi, ma io non accetto le loro scuse. L’unico modo per farmele accettare è se decidono di mandarci Messi».



Just ordered this pic.twitter.com/sE38r4cTG7 — AS Roma English (@ASRomaEN) 26 luglio 2018

