Roma, allenamento al Tre Fontane: applausi per Monchi. Infortuni per Florenzi e Pellegrini

di Gianluca Lengua

La cessione di Alisson al Liverpool per 75 milioni di euro non ha fermato i circa 2.000 tifosi che questo pomeriggio sono accorsi allo stadio Tre Fontane per assistere all’allenamento della squadra. Il pubblico ha dedicato grandi applausi alla squadra, ma anche al direttore sportivo Monchi dopo la conferenza stampa di questo pomeriggio in cui ha spiegato nel dettaglio i motivi della cessione del portiere brasiliano.



Appena salito in tribuna, poi, il dirigente è stato avvicinato da un tifoso che lo ha esortato a continuare il suo lavoro senza fermarsi davanti agli ostacoli. Insomma, al momento la cessione di Alisson non sembra aver sconvolto i tifosi della Roma che si aspettano un acquisto importante in attacco.



La Roma, intanto, ha svolto il suo ultimo allenamento nella Capitale prima dell’amichevole di domani contro l’Avellino a Frosinone (ore 19), poi la partenza per Stati Uniti (22 luglio) dove affronterà il Tottenham a San Diego, il Barcellona a Dallas e il Real Madrid a New York.



Durante l’allenamento si sono fermati Florenzi e Pellegrini: l’esterno ha riportato un sospetta frattura del setto nasale dopo un contrasto con Perotti, in queste ore si sta sottoponendo a esami strumentali; il centrocampista ha riportato una trauma contusivo al ginocchio destro ma non sono previsti controlli a stretto giro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA