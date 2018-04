Roma, Lazio e Inter: volata a tre per due posti in Champions

di Mimmo Ferretti

Tre squadre per due posti. Roma, Lazio e Inter (in ordine di classifica) allo sprint per due posti nella Champions della prossima stagione. Roma e Lazio 61 punti, Inter 60. Con i giallorossi di Eusebio Di Francesco in vantaggio contro i biancocelesti di Simone Inzaghi per via del doppio scontro diretto (una vittoria e un pari). Sei giornate alla fine, 18 punti ancora a disposizione. Le tre squadre ovviamente possono fare bottino pieno, ma se la Lazio (o l’Inter) le vince tutte, l’Inter (o la Lazio) non può conquistare sei vittorie per via dello scontro diretto all’Olimpico dell’ultima giornata. Ma se per Lazio e Inter mancano soltanto sei partite alla fine della stagione, la Roma ne deve giocare almeno altre due, essendo ancora impegnata in Champions League (24 aprile e 2 maggio).



