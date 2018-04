Roma, le colpe del tecnico e i flop di mercato

di Mimmo Ferretti

IL FOCUS ROMA L’errore più vistoso e plateale è stato quello di non ritenere la partita contro la Fiorentina più importante di quella contro il Barcellona. Perché le probabilità di ribaltare la sconfitta del Camp Nou, planando così sulle semifinali della Champions, erano e continuano ad essere pari allo zero o giù di lì. Invece c’era da difendere, confermandolo, il terzo posto in classifica, quello che dà diritto a partecipare alla Champions della prossima stagione,...

