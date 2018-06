Roma, le partite con Tottenham, Barcellona e Real Madrid saranno trasmesse da Sky

di Redazione Sport

Oltre alla Champions League, anche l’International Champions Cup cambia ‘casa’: Sky ha acquisito i diritti per trasmettere l’edizione 2018 del più importante torneo estivo di calcio, che si disputerà dal 20 luglio a 12 agosto. Un evento itinerante, con partite in programma in 22 stadi tra Europa (un match anche in Italia), Stati Uniti e Singapore e che vedrà protagonista anche la Roma. I giallorossi, che disputeranno tutte e tre le partite oltreoceano, se la vedranno con il Tottenham il 26 luglio a San Diego, con il Barcellona il 1° agosto a Arlington, quindi chiuderanno l'8 contro i campioni d'Europa del Real Madrid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA