Roma e Liverpool, mai così lontane e mai così vicine

di Alessandro Angeloni

dal nostro inviato LIVERPOOL Si detestano perché troppo simili, come quei fratelli che non riescono a condividere la stessa camera perché hanno gusti diversi: a uno piace Beethoven all’altro Jovanotti o, per restare banalmente in mezzo alle acque e nei Docks di Liverpool, uno gradisce i Beatles e l’altro i Rolling Stones. Liverpool e Roma sono nemici giurati, ma hanno tanto in comune. Troppo. Dalle possibili/teoriche affinità si è passati all’astio. Hanno lo stesso carattere, focoso, un colore in comune, il rosso, una curva appassionata e mitologica, la Kop da una parte e la Sud dall’altra, dalle due società esce un senso di appartenenza quasi integralista nel quale si riconoscono da sempre le due tifoserie e poche altre sono così agli occhi del mondo. Quel “You’ll nerver walk alone” ti invia brividi al cervello, lo ascolti e lo leggi perché è impresso in tanti angoli di Liverpool



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO