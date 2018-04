Roma-Liverpool, il Codacons presenta un esposto sul bagarinaggio on-line dei biglietti

Potrebbe finire all'esame della procura il circuito di bagarinaggio on line per la vendita dei biglietti della partita Roma-Liverpool prevista per il 2 maggio. Il Codacons ha infatti presentato un esposto, scendendo in campo a tutela dei tifosi della Roma, «dopo che i biglietti per la partita sono spariti nell'arco di poche ore presso i canali di vendita ufficiale per ricomparire subito dopo a prezzi stellari sui siti di secondary ticketing». Lo comunica, in una nota la stessa associazione di consumatori. «È una vergogna - afferma il presidente Carlo Rienzi - i ticket di ingresso all'Olimpico sono venduti sul web a tariffe superano i 500 euro dando vita ad una speculazione ignobile a danno dei tifosi e degli appassionati di calcio. Molti cittadini nonostante ore e ore di fila non sono riusciti ad acquistare i biglietti, e subiscono ora oltre al danno la beffa, perché se vogliono assistere all'incontro con il Liverpool sono costretti a subire rincari sui prezzi dei biglietti superiori al 1000 per cento - prosegue Rienzi - per tale motivo abbiamo inviato oggi un esposto urgente alla Polizia Postale, Antitrust e alla procuraa affinché verifichino i fatti e puniscano qualsiasi fenomeno speculativo a danno degli utenti, valutando al contempo il blocco del cambio nominativo per i biglietti consentendo l'ingresso allo stadio solo agli effettivi titolari dei ticket»

