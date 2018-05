Roma-Liverpool, dal Colosseo a Castel Sant'Angelo la città si tinge di giallorosso

Roma si prepara per il big match. E in tutta la città impazza la febbre per Roma-Liverpool. Dopo l’appello lanciato dal ds Monchi e seguito da Francesco Totti e Umberto Gandini al grido di "Coloriamo la città", arriva anche il contributo fotografico del direttore generale della Roma Mauro Baldissoni: «A Roma non serve attendere il tramonto per vedere giallorosso», la frase che accompagna gli scatti che ritraggono il Colosseo, Castel Sant'Angelo e la Basilica di San Pietro e Paolo ricoperti da un mega striscione della Roma.



Mancano ancora 24 ore alla gara, ma l’attesa è contagiosa. E la città si tinge di giallo rosso.



A Roma non serve attendere il tramonto per vedere giallorosso pic.twitter.com/2JJ9Q4qkgQ — Mauro Baldissoni (@MBaldissoni) 30 aprile 2018

