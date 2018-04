Roma-Liverpool, emessi i primi biglietti per la semifinale. Lunghe code e problemi ai terminali

di Gianluca Lengua

Dopo 36 ore di attesa i tifosi della Roma sono riusciti a prendere il biglietto per la semifinale di Champions League contro il Liverpool in programma il 2 maggio allo stadio Olimpico. La coda allo store di piazza Colonna è cominciata lunedì sera con Beatrice e Micaela che hanno ideato un sistema di bigliettini con tanto di matrice e appello ogni tre ore per organizzare la fila, ne sono stati distribuiti più di 300 e così è accaduto anche davanti ad altri negozi del club sparsi nella Capitale. Volanti della polizia sono state impegnate in mattinata per garantire l’ordine pubblico e il normale scorrimento del traffico. Alle ore 10 è cominciata la vendita e, dopo alcuni problemi iniziali, intorno alle 10.20 sono stati stampati i primi biglietti. Dal Roma store di piazza Colonna, la prima ad uscire è stata la signora Rosella, diventata per tutti nonna Rossella: «Ho anche preso il biglietto aereo per Kiev, al massimo mi andrò a fare una gita». A via Appia, viale Marconi e piazza Argentina i tifosi hanno segnalato alcuni ritardi nell'emissione dei tagliandi per problemi ai terminali. Code anche sul sito vivaticket, il circuito ufficiale che distribuisce i biglietti del club: alle 10.15 erano in coda oltre 13mila persone e i tempi di attesa superavano i 60 minuti.

