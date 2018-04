Roma-Liverpool, lunghe code e problemi ai terminali. Olimpico sold out in 3 ore

di Gianluca Lengua

Lo stadio Olimpico sarà sold out per la semifinale di ritorno di Champions League tra Roma e Liverpool in programma il prossimo 2 maggio. Dopo i 23 mila tagliandi venduti in prelazione nei giorni scorsi, questa mattina in poco più di tre ore sono stati polverizzati tutti gli altri ticket disponibili. Allo stadio saranno quindi in 60 mila a spingere la squadra di Di Francesco verso la finale di Kiev.



Dopo 36 ore di attesa i tifosi della Roma sono riusciti a prendere il biglietto per la semifinale di Champions League contro il Liverpool in programma il 2 maggio allo stadio Olimpico. La coda allo store di piazza Colonna è cominciata lunedì sera con Beatrice e Micaela che hanno ideato un sistema di bigliettini con tanto di matrice e appello ogni tre ore per organizzare la fila, ne sono stati distribuiti più di 300 e così è accaduto anche davanti ad altri negozi del club sparsi nella Capitale. Volanti della polizia sono state impegnate in mattinata per garantire l’ordine pubblico e il normale scorrimento del traffico. Alle ore 10 è cominciata la vendita e, dopo alcuni problemi iniziali, intorno alle 10.20 sono stati stampati i primi biglietti. Dal Roma store di piazza Colonna, la prima ad uscire è stata la signora Rosella, diventata per tutti nonna Rossella: «Ho anche preso il biglietto aereo per Kiev, al massimo mi andrò a fare una gita». A via Appia, viale Marconi e piazza Argentina i tifosi hanno segnalato alcuni ritardi nell'emissione dei tagliandi per problemi ai terminali. Code anche sul sito vivaticket, il circuito ufficiale che distribuisce i biglietti del club: alle 10.15 erano in coda oltre 13mila persone e i tempi di attesa superavano i 60 minuti.

