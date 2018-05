Roma-Liverpool, striscione sugli spalti per il piccolo Alfie

Roma-Liverpool, striscione in curva per il piccolo Alfie. I tifosi romanisti hanno portato all'Olimpico uno striscione per ricordare il piccolo Alfie, il bimbo di Liverpool andato via con un ultimo respiro nella notte del 27 aprile, dopo aver strappato altri 4 giorni alla vita fra le braccia di mamma Kate e papà Tom e la ventilazione assistita ormai staccata. "Ciao piccolo Alfie.. riposa tra gli agneli"



Alfie Evans non ce l'ha fatta a compiere 2 anni. È morto in una stanza di quell'Alder Hey Children's Hospital di Liverpool da cui i genitori avevano cercato disperatamente di portarlo via per mesi, sull'onda di una straziante battaglia legale con medici e giudici britannici che ha diviso l'opinione pubblica, turbato milioni di persone ben oltre il Regno Unito, lacerato le coscienze sul tema della malattia dei più piccoli e dell'esistenza umana: della sua fine, del suo significato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA