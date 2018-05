Roma, Liverpool su Alisson dopo il flop Karius. Ma spunta la “Salah-tax”

di Gianluca Lengua

Dopo il flop di Loris Karius in finale di Champions League, il Liverpool è alla ricerca disperata di un portiere che possa fornire garanzie e dare sicurezze al reparto difensivo. I Reds, insieme con Real Madrid e Chelsea, starebbero puntando Alisson che nella stagione da poco terminata in giallorosso si è contraddistinto entrando nell’Olimpo dei migliori portieri d’Europa. Secondo quanto riporta il Times, Pallotta potrebbe far pagar al club inglese una “Salah-tax”, una sovrapprezzo dovuto all’attaccante egiziano passato lo scorso anno alla squadra di Klopp per (appena) 50 milioni di euro bonus inclusi. Un trasferimento conclusosi poco prima del caso Naymar e che ha consentito agli inglesi di fare un vero e proprio affare, facendo perdere alla Roma diversi milioni di euro. Oggi, il cartellino di Salah si aggira intorno ai 100 milioni e la Roma potrebbe rientrarci istituendo la “Salah-tax”, fissando il prezzo di Alisson sugli 80 milioni di sterline (circaRoma, il Liverpool su Alisson dopo il flop Karius. Ma spunta la “Salah-tax”).



NESSUNA DISTRAZIONE

«Sono concentrato sul Mondiale e sugli obiettivi della Seleçao. I miei procuratori si occupano della parte fuori dal campo. Ci penserò dopo», ha detto il brasiliano rispondendo ad una domanda sul futuro. Poche ore dopo gli ha risposto Monchi: «Per far andare via un giocatore, servono tre cose: un’offerta fatta, un’offerta accettata e la volontà del giocatore di andare via. Fino ad oggi non abbiamo nulla di tutto questo, quindi fino ad oggi resta qui. È normale che ci siano le voci di mercato, ma siamo tranquilli perché il ragazzo è contento a Roma e noi siamo contenti con lui».

