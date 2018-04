Roma, Luca Pellegrini rinnova fino al 30 giugno 2022

di Redazione Sport

Luca Pellegrini ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 30 giugno 2022. Lo ha annunciato il club giallorosso con una nota sul suo sito ufficiale. Il 19enne terzino sinistro, entrato nel settore giovanile giallorosso nel 2011-12, ha conquistato uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa con la Primavera. Dall'inizio di questa stagione è entrato a far parte della prima squadra. «Ho voluto fortemente la Roma e questo rinnovo, chi mi conosce lo sa -ha detto Pellegrini-. Non è facile esprimere una sensazione così bella, spero di poterlo fare in campo». «Luca è un esempio di dedizione al lavoro e voglia di migliorarsi, valori molto importanti all'interno del nostro club -ha dichiarato il direttore sportivo Monchi-. Per questo motivo, il rinnovo intende premiare una persona nata e cresciuta calcisticamente qui, che ha fatto suoi i valori della Roma».

