Roma, Mancini o Di Francesco, con Zaniolo chi ha ragione?

Non capita tutti i giorni e, soprattutto,non capita a tutti i calciatori di essere convocati in Nazionale, quella vera, senza aver giocato neppure un secondo in Serie A. E, in questi casi, l’interrogativo è il seguente: sbaglia, esagerando, il ct azzurro a chiamarlo oppure sbaglia, sottovalutandolo, l’allenatore di club anonfarlo giocare? Domande legittime, ad esempio, nel caso di Nicolò Zaniolo, classe 1999, centrocampista offensivo, neo acquisto della Roma convocato da Roberto Mancini per la sua Italia anche se Eusebio Di Francesco non l’ha mai (ancora) impiegato inprima squadra. Zaniolo è arrivato alla Roma da poche settimane dopo aver brillato con l’Italia giovanile e questo, probabilmente,ha spinto Mancini, forte delle ottime relazioni dei suoi collaboratori,a chiamarlo a Coverciano.

