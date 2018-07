Roma, Manolas: «Aiuterò i nuovi, possiamo fare meglio dello scorso anno»

di Gianluca Lengua

«C’è sempre da migliorare anche se sei Cristiano Ronaldo o Leo Messi». La carica di Kostas Manolas per la nuova stagione si intuisce dalla dichiarazioni rilasciate pochi minuti prima del ritiro che quest’anno si svolgerà a Trigoria. Il greco non usa giri di parole per dire che la Roma potrà giocarsela in campionato contro la corazzata Juventus e il Napoli di Carlo Ancelotti: «C’è sempre da combattere e io sono fiducioso, ma dipende dalla voglia che abbiamo perché possiamo fare più punti dello scorso anno. Le squadre si sono rinforzate, l’Inter ha fatto un bel mercato, la Juventus ha una rosa forte e così anche il Napoli». Le aspettative dei tifosi sono tante, gli abbonamenti sono arrivati a quota 20.300 e a Roma un trofeo manca da dieci anni: «Il campionato è per tutta la stagione, è la tua vita. Dopo l’anno scorso i tifosi hanno grandi aspettative per la Champions, è una competizione bella e importante. Non abbiamo paura di nessuno e con lo stadio pieno sarà dura per tutti venire qui». Nel mese di giugno il direttore sportivo Monchi ha messo a segno 9 acquisti: «Vedo una squadra che ha un buon gruppo, ma lo voglio vedere lavorare insieme. Aiuterò tutti quelli che sono arrivati, sono ragazzi umili che vogliono avere una nuova avventura nella Roma. Questa non è una piazza facile e ci devono mettere la testa. Poi sono arrivati ragazzi come Marcano, Santon, Mirante e Cristante che hanno più esperienza, sarò a disposizione di tutti. Voglio vederli lavorare duramente, perché altrimenti non arrivano i risultati». Voci di mercato avevamo proiettato Manolas lontano dalla Capitale: «Sono contento di essere qui e darò il massimo per la squadra. Quest’anno sarà ancora più bello dello scorso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA