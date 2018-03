Roma, Manolas: «Barcellona? Non abbiamo paura di nessuno. I conti si fanno alla fine»

di Gianluca Lengua

Kostas Manolas sta scaldando i motori per i quarti di finale di Champions League contro il Barcellona. Il greco si troverà davanti Leo Messi, incubo di tutti i difensori europei: «Può fare un tunnel a tutti non dobbiamo avere paura di nessuno, alla fine è 11 contro 11, abbiamo rispetto di loro, ma andiamo con fame e voglia di combattere. Faremo i conti alla fine», ha detto a Sky Sport. È concentrato Kostas e già conosce caratteristiche e punti deboli dei bluagrana: «Abbiamo preso una squadra forte con cui è difficile giocare. Hanno un palleggio e un buon pressing, hanno un allenatore che lavora bene e con mentalità. Andiamo lì a combattere e vedremo cosa succederà, ma non partiamo battuti. Il Barcellona gioca un bel calcio, appena perdono palla la vogliono conquistare subito e per questo non prendono gol. Il contropiede è l’unico punto debole che hanno».

Prima del big match (andata al Camp Nou il 4 aprile, ritorno il 10 aprile all’Olimpico) la Roma dovrà dimostrare contro Crotone e Bologna di essere attenta anche all’andamento in campionato, sarà fondamentale per i giallorossi restare saldi al terzo posto per centrare la qualificazione alla prossima Champions League: «Essere arrivati ai quarti è un bel successo per calciatori e società. Siamo terzi, abbiamo avuto un periodo difficile ma la squadra ha reagito bene e sa quello che vuole. Lavoriamo sempre sulla mentalità e non dobbiamo calare la concentrazione appena vinciamo una partita. Contro il Crotone sarà una partita fondamentale e importante. Arriviamo da tre vittorie di fila e dimostreremo di poterle vincere tutte. Hanno vinto contro la Sampdoria, combattono su tutti i palloni, meritano rispetto e se vai senza concentrazione rischi di prendere uno schiaffo. Andremo lì per vincere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA