Roma, Manolas: «Meritavamo la finale di Champions. Felice di stare qui»

di Gianluca Lengua

Kostas Manolas è in dubbio per la partita contro la Juventus di domenica sera, domani si sottoporrà ad un provino che testerà le sue condizione fisiche, sarà poi compito di Di Francesco esprime l’ultima parola sulla convocazione. Il greco, insieme con De Rossi, Nainggolan e Dzeko, costituisce la spina dorsale della Roma che ha trascinato la squadra sino alla semifinale di Champions League: «La Juventus sbaglia poco, sono sei anni che vincono lo scudetto ed ha una mentalità più forte della nostra. Noi comunque siamo stati una squadra forte che merita di essere in alto e meritava di essere in finale di Champions. Il prossimo anno ci rifaremo». Il centrale è stato autore del terzo gol contro il Barcellona che ha consentito ai giallorossi di approdare in semifinale: «È stata una notte bellissima che ricorderò per sempre e spero di averne altre così in futuro. Dzeko? È un attaccante fortissimo. Ha velocità, forza, intelligenza e tecnica, lo prenderei in ogni squadra». Qualche problema durante la stagione, invece, lo ha avuto Schick: «Prima di tutto ha avuto difficoltà fisiche, è giovane e Roma è una piazza difficile. Non è facile adattarsi subito, ma ha le qualità per far vedere tante cose belle. È un giocatore forte. Alisson? In Italia sicuramente è il portiere più forte, con tanta differenza dal secondo. Deve ancora far vedere tanto. È la sua prima stagione importante e dovrà farlo vedere anche nei prossimi anni. Lo ritengo tra i più forti al mondo». Kostas lo scorso anno ha rifiutato lo Zenit a trattativa conclusa, oggi il suo futuro è tinto di giallo e rosso: «Cercherò di fare sempre il massimo per la squadra. Ora mi sento più tranquillo, non ci sono incertezze. Ho 4 anni di contratto, sono felice a Roma anche se nel calcio non si sa mai».

