Roma, Manolas e Perotti in dubbio per la Juve. Sabato test decisivo

di Gianluca Lengua

Domenica sera quando Roma e Juventus si sfideranno all'Olimpico, entrambe potrebbero aver raggiunto già i rispettivi obiettivi: per i giallorossi quello di qualificarsi matematicamente alla Champions League, per i bianconeri vincere il settimo titolo consecutivo. Le due squadre si affronteranno davanti a 50 mila spettatori che si aspettano una sfida senza esclusioni di colpi. È per questo che Perotti e Manolas stanno cercando di recuperare per strappare una maglia da titolare: l’argentino è fermo dalla partita d’andata contro il Liverpool dove ha subito una distorsione alla caviglia; il difensore greco, invece, ha riportato un problema muscolare prima del match contro il Cagliari. Oggi entrambi hanno svolto allenamento individuale sul campo, stesso programma per domani, mentre sabato Di Francesco li testerà per verificare lo stato di forma e deciderà se convocarli o meno per la sfida contro gli uomini di Allegri. Recupera, invece, Strootman che giocherà a centrocampo insieme con De Rossi e Nainggolan; la difesa sarà composta da Florenzi, Fazio, Jesus e Kolarov; in attacco ballottaggio tra Under e Schick, mentre Dzeko ed El Shaarawy partiranno dal 1’.

© RIPRODUZIONE RISERVATA