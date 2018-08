Roma, Manolas: «Preferirei avere uno come Ronaldo nella nostra squadra. Voglio vincere»

«Il mio futuro è il quinto anno a Roma. Se non stessi bene non resterei qua perché mi piace Roma. Mi piace la mia vita a Roma, la mia famiglia sta bene. Resto qua». Lo dice Kostas Manolas, in una lunga intervista rilasciata a Espn. Il difensore giallorosso ha anche commentato il prossimo campionato alle porte e l'arrivo di Cristiano Ronaldo in Serie A: «Quando uno dei migliori giocatori arriva in Serie A - ha sottolineato il greco - è sempre un buona cosa. Per noi Cristiano Ronaldo può essere uno stimolo extra perché quando giochi contro questi giocatori devi dare il tuo meglio». «Se vorrei vedere più giocatori così in Serie A? Mi piacerebbe. Preferirei avere giocatori così nella nostra squadra. Ne sarei felice», ha aggiunto Manolas, che sulla Juventus ha concluso: «La Juventus è davvero forte ed è la favorita per lo scudetto. Proveremo a fare il massimo e migliorare rispetto all'anno scorso».

