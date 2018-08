Roma, Manolas protagonista negativo ed eroe

di Alessandro Angeloni

Una serata disastrosa, poi la rabbia sfogata sempre li, su quella porta sotto la Curva Sud. E quella serata disastrosa diventa un dolcetto da portarsi a casa e mangiare prima di andare a dormire. Un dolcetto di consolazione. Manolas diventa il protagonista negativo e l’eroe: la contraddizione fatta giocatore. Zapata, l’incubo; il gol del pareggio, sotto la Sud, come col Barcellona, il dolce sogno. Perché Kostas è uno che non si abbatte, lotta, perde e poi rivince, le prende e le dà. Alla fine pareggia, la Roma. Grazie e per colpa sua. Non ha mezze misure. Ha fatto diventare Zapata una sorta di Weah moderno, uno che ti toglie il sonno. Non vince un contrasto, non un duello, non una corsa. Roba da sostituirlo e dirgli: Kostas non è la tua serata, vieni qui, riposati. Macché. La Roma è sotto di due gol e il riposo resta una roba per altri, per chi non vuole sentire e si tappa le orecchie. E c’è andato lui alla fine a colpire quella pennellata di Pastore, che tutti hanno sfiorato. E lui no. Il 3-3 porta la sua firma, appunto, doppia. E quella rete fa sembrare meno disastrosa una serata maledetta. La presenza di Manolas va sopportata e accettata, perché Kostas caro.



