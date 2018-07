Roma, Manolas: «Ronaldo non mi fa paura. Sono pronto a sfidarlo in campo»

di Gianluca Lengua

«Ronaldo non mi preoccupa, sono pronto a sfidarlo in campo». A testa alta e con grinta Kostas Manolas lancia la sfida a CR7 da Trigoria dove la Roma sta svolgendo il ritiro pre-campionato prima di trasferirsi negli Stati Uniti. Il greco prova a infondere sicurezza nell’ambiente, nonostante l'acquisto dei bianconeri che potrebbe sbaragliare la concorrenza: «Lui con Messi è tra i migliori al mondo, ha vinto 5 palloni d’oro ed è un giocatore di altissimo livello, ma non dobbiamo avere paura di nessuno. La Juventus dovrà dimostrare sul campo di essere forte e competitiva», ha detto Manolas a Sky Sport. Al ritorno dalle vacanze, il difensore ha ritrovato tutti i compagni della scorsa stagione fatta eccezione di Nainggolan: «Siamo una squadra forte e anche se è andato via Nainggolan siamo rimasti gli stessi. Avere lo stesso allenatore è un vantaggio e sappiamo cosa vuol dire. Adesso tutti i nuovi acquisti devono capire cosa chiede. È importante che siano qui dall’inizio della preparazione. Gli obiettivi sono quelli di fare il massimo e di dare tutto in campo per dare soddisfazioni al pubblico che ci sostiene. Finale di Champions? Magari, ma possiamo fare di meglio anche in campionato». Sul mercato poche indicazioni se non quella che Kostas resterà sicuramente alla Roma: «Speriamo che Alisson rimanga, è forte e di alto livello, ci ha aiutato tanto l’anno scorso e speriamo di riaverlo. Il mio futuro? Ho 4 anni di contratto e sono pronto a dare il massimo».

