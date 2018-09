Roma, Manolas: «Siamo una squadra in costruzione, abbiamo perso calciatori importanti»

di Gianluca Lengua

Kostas Manolas prova a dare una spiegazione all’inizio negativo della stagione in cui i giallorossi hanno raccolto 5 punti in quattro partite deludendo le aspettative dei tifosi: «La Roma è una squadra in costruzione. Abbiamo perso giocatori importanti, ma dobbiamo solo pensare a fare bene». C’è la possibilità che al momento di scendere in campo, il centrale greco riceva un'ovazione dal pubblico del Bernabeu per il gol segnato contro il Barcellona nei quarti di finale di Champions che ha sancito l’eliminazione degli spagnoli. Un dolce ricordo per il difensore che domani esordirà nella nuova Champions con la Roma: «Abbiamo eliminato i blaugrana con un mio gol, una squadra con tanti campioni. Non so se sono davvero un idolo, però, so che darò tutto per la mia squadra e sicuramente le cose andranno bene. Né la Roma né io possiamo aver paura di nessuno. Rispetto sì, ma paura no. È una grandissima squadra, un centrocampo stupendo, davanti, dietro. Paura però non ne avremo», ha spiegato a Marca. L’inizio della Roma non è stato esaltante, ma una vittoria a Madrid potrebbe risollevare l’animo dei giallorossi: «Il problema non è la difesa, l’attacco o l’attitudine. Dobbiamo difendere tutti e attaccare tutti. Una squadra non dipende da 4 difensori o da 3 attaccanti. È un discorso che riguarda tutti. Giochiamo contro i campioni ed è già difficile per questo. Dobbiamo andare al Bernabéu a giocare la nostra partita con la testa positiva. L’obiettivo? Tornare in Champions la prossima stagione, arrivare tra le prime 4. Sappiamo che la Juve ha la squadra più forte del campionato, però staremo qui ad aspettare il nostro momento. In Champions l’obiettivo è passare alla fase a eliminazione e andare avanti passo dopo passo senza precluderci nulla».

