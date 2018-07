Roma, Marcano: «Lotterò per essere titolare. Juve favorita? Lo dicevano anche del Benfica»

di Gianluca Lengua

È arrivato a Roma nonostante le tante offerte e la possibilità di restare in Portogallo, Marcano farà comodo a Di Francesco che aggiunge un nuovo difensore alla rosa a disposizione: «C’è molta concorrenza qui e succede sempre nei grandi club. Il mio obiettivo è lottare per un posto da titolare e dare una mano a squadra e allenatore». Ecco la conferenza stampa del nuovo acquisto giallorosso.



Perché la Roma. «È il miglior progetto sportivo per me, avevo altre possibilità anche quella di restare al Porto dove ero per 4 anni, ma ho preferito trasferirmi qui».



Il primo giorno di ritiro. «Sta procedendo per gradi, bisognerà imparare la lingua. Ho giocato con Kostas in Grecia, le prime impressioni sono buone, è un gran gruppo e possiamo fare bene nella prossima stagione».



Roma reduce dalla semifinale di Champions. «La Roma è reduce da una grande stagione in Champions, cammino coronato dall’eliminazione in semifinale. A questi risultati è difficile arrivare e sarà molto difficile ripetersi, ma darò il massimo per riuscirci».



Le aspettative. «C’è molta concorrenza qui e succede sempre nei grandi club. Il mio obiettivo è lottare per un posto da titolare e dare una mano a squadra e allenatore».



Lopetegui al Real Madrid. «Ho lavorato con lui due anni a Oporto, lui mi ha portato in squadra. Ho un grande ricordo di lui e gli auguro il meglio».



Coppia Marcano-Manolas. «Non so quale sarà la coppia titolare del futuro, abbiamo appena iniziato e ora lavoriamo duro. Queste decisioni spettano al mister, deciderà lui».



Difensore goleador. «Probabilmente con il tempo si impara dove mettersi in area, si acquisisce un senso della posizione, soprattutto sui calci da fermo. Non ci sono tecniche particolari, probabilmente l’esperienza».



Juve imbattibile. «Anche in Portogallo tutti avevano la sensazione che il Benfica avrebbe vinto, invece le cose sono andate diversamente. I titoli bisogna vincerli sul campo. Ronaldo? Non è un’operazione definita, preferisco non commentarla».



Migliorare Di Francesco. «Sì, posso farlo. Si può sempre migliorare a qualunque età. In questo campionato si dà sempre importanza al punto di vista tattico. Sono sicuro di poter migliorare con il mister Di Francesco».



Cosa è mancato per arrivare in finale di Champions. «Ho visto le semifinali e sono state partite equilibrate con molti gol. Alla Roma sono mancati 5 minuti, quindi credo che non sia mancato nulla. In campionato serve costanza di rendimento, ma si può sempre migliorare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA