Roma, Melidoni riceve il premio Giuseppe Colalucci. Presente anche Di Francesco

Quest’anno a vincere il premio Giuseppe Colalucci è stato Gianni Melidoni storico capo della redazione sportiva de Il Messaggero. A consegnare il riconoscimento, arrivato alla sua quarta edizione, è stato il presidente del Coni Giovanni Malagò. Negli anni precedenti è stato assegnato a Carlo Paris, ex direttore di Rai Sport, Franco Melli, firma del Corriere della Sera, Fabrizio Roncone, scrittore e inviato del Corriere della Sera, Piero Mei ex responsabile dello sport del Il Messaggero e Fabrizio Bocca, ex capo della redazione sportiva de la Repubblica.



La premiazione si è svolta presso la splendida terrazza della Zodiaco situata a Monte Mario, hanno ricevuto un riconoscimento anche il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco e il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero che non è potuto essere presente, al suo posto il direttore sportivo Daniele Pradè. A consegnare il riconoscimento all’allenatore giallorosso i suoi ex compagni Zago e Aldair, hanno partecipato all’evento anche gli ex calciatori Nela, De Sisti, Impallomeni, Righetti e Chierico. «I giornalisti quando sono entrato in sala stampa dopo il Barcellona mi hanno dedicato un applauso unanime ed è stato per me motivo di grande soddisfazione. Mi auguro di poterli riavere», ha detto Di Francesco.

