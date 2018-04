Roma, Monchi: «Accetterei il quinto posto in campionato solo in cambio della vittoria della Champions»

di Redazione Sport

nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, il direttore sportivo della Roma Monchi dichiara: “La fila che i tifosi hanno fatto per prendere i biglietti per il Liverpool ci rende orgogliosi: abbiamo la possibilità di fare felici tante persone. Se accetterei un quinto posto in campionato in cambio della finale di Champions? Sì, ma solo se la finale di Champions la vinciamo.”





