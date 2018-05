Roma, Monchi: «Alisson resterà. Florenzi? Presto parleremo»

di Gianluca Lengua

«Alisson andrà via solo se io ritornerò a fare il portiere». Ramon Monchi spazza via tutte le voci di mercato che riguardano l’estremo difensore che nella stagione appena terminata ha dimostrato di poter ambire a blasonati club europei. Il direttore sportivo giallorosso ha ricevuto il premio come miglior dirigente nell’ambito della cerimonia tenuta dall’Ussi presso il circolo Canottieri Aniene: «Siamo contenti per quello che abbiamo fatto, ma, come ha detto Di Francesco, manca ancora tanto da fare. Tutti a Trigoria devono lavorare di più per questa società e tifoseria. Florenzi? Siamo pronti per parlare, abbiamo deciso di farlo a fine campionato ed è finito solo ieri. L’allenatore sa quello che penso di lui, ho avuto la fortuna di lavorarci un anno e sono molto contento di essergli vicino. Lavoreremo ancora molto tempo insieme». Chiusura su Dzeko che dopo il “no” rifilato al Chelsea a gennaio si è assicurato un futuro alla Roma: «Lui resta qui, mi aspetto che l’anno prossimo farà una stagione simile a quella appena terminata».

