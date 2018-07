Monchi: «Non ho tempo di pensare a Ronaldo. Florenzi?E' tutto fermo»

di Gianluca Lengua

Durante la conferenza stampa di presentazione dei due nuovi acquisti Bianda e Coric, ha preso la parola il direttore sportivo Monchi. Il dirigente ha ulteriormente chiarito la posizione di Florenzi: «Non siamo andati molto avanti, è una questione difficile perché Florenzi è un grande giocatore, la Roma ha fatto un’offerta molto interessante ma capisco che lui abbia la sua richiesta». Ecco le sue parole:



Mercato e nuovi arrivi. «Abbiamo fatto quello che avevamo in mente. Penso che una società come la Roma non si può mai fermare, dobbiamo continuare a lavorare e sempre fino alla fine del mercato possiamo prendere un giocatore. Ieri abbiamo acquistato il terzo portiere della società Daniel Fuzato gioca al Palmeiras nel settore giovanile e arriverà nei prossimi giorni. Questo vuol dire che non ci siamo mai fermati. La Roma fino ala fine del mercato sarà pronta per capire se ci sarà qualcosa di interessante da prendere».



L'operazione Cristiano Ronaldo. «Non ho avuto tempo di valutare perché ho tanto lavoro da fare qui alla Roma. Se alla fine arriverà penso che per il campionato italiano sia buono, quello che ha fatto nel passato è importante. Non posso fare una valutazione più profonda perché sono stato impegnato negli ultimi giorni».



Florenzi. «Siamo allo stesso livello di quando abbiamo presentato Pastore. Non siamo andati molto avanti, è una questione difficile perché Florenzi è un grande giocatore, la Roma ha fatto un’offerta molto interessante ma capisco che lui abbia la sua richiesta. Stiamo lavorando per questo. Ultimatum ad Alessandro? Mai è un figlio di Roma, succeda quel che succeda lui avrà sempre la porta aperta. Sto lottando tutti i giorni per farli rinnovare, ma manca ancora un po’».



Alisson. «Mi dispiace quello che sia successo al Brasile. La risposta su Alisson è la stessa che ho dato su Florenzi, fino ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna offerta. Dire che abbiamo in testa un prezzo è strano, perché senza offerte non dobbiamo valutare nessun prezzo. Lui andrà in vacanza e rientrerà con la squadra una volta finito. Se ci fossero altre situazioni le valuteremo, oggi posso dire che non è cambiato nulla rispetto all’altro giorno».



Forsberg. «Lui lo conosco bene non ho bisogno di guardarlo oggi campo. Se avete letto il mio libro saprete che non mi piace prendere giocatori perché fanno un buon Mondiale. Bisogna fare una differenza tra i giocatori che mi piacciono e quelli da prendere. Mi piace, ma non significa che domani lo prendo».



Mertens. «Non è un obiettivo».



Bianda in prestito. «Rimane qui, sarà difficile trovare migliore insegnante di Di Francesco. Dovrà lavorare e il miglior posto dove può fare la gavetta sarà qui a Roma».



