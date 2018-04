Roma, Monchi: «Barca dirà a che punto è la nostra crescita»

«Quella con il Barcellona è una bella sfida utile soprattutto per capire se siamo sulla strada giusta in questa crescita che vogliamo fare per il presente e per il futuro. È bello andare al Nou Camp e avere di fronte calciatori di un livello molto alto. Arrivare ai quarti di Champions e affrontare una squadra così è motivo di grossa soddisfazione. Questa sfida significa molto, conosciamo l'importanza di questa eliminatoria». Così il direttore sportivo della Roma, Monchi, a Sky Sport 24, parla della sfida nei quarti di finale di Champions League contro la formazione di Leo Messi. Il campione argentino è il pericolo numero uno del Bar‡a, e toccherà ad Alisson provare a respingere l'assalto alla porta romanista. Il portiere brasiliano, così come Florenzi, è al centro di voci di mercato e così Monchi prova a fare il punto della situazione. «Sono nella mia testa per la Roma del futuro ma dobbiamo capire anche cosa pensano loro - riconosce il dirigente spagnolo. Io ho sempre parlato con Alessandro, ama la Roma, vuole restare qui, poi dobbiamo trovare un accordo per andare avanti insieme». «La cosa più importante sarà trovare la strada più vicina al successo e questa sarà la mia soddisfazione, portare la Roma sempre più vicina al successo» aggiunge quindi Monchi, evidenziando come «oggi la Roma ha considerazione non solo nel calcio italiano ma anche nel calcio internazionale, il brand Roma ha avuto una crescita importante, la crescita deve essere non solo sportiva ma strutturale, deve esserci una crescita verticale (sportiva) ma anche orizzontale (a livello della società). Non sono solo i soldi, i ricavi ma si può fare un lavoro importante, che già stiamo facendo, per trovare prima di tutto i calciatori e credo che si possa fare anche se non è facile, se guardiamo le otto squadre nei quarti di Champions, possiamo dire che non sono le otto più ricche e questa è la miglior risposta che possiamo avere per noi stessi»

