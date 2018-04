Roma, Monchi: «Barcellona formidabile, ma non invincibile»

«Non ci sono squadre invincibili e questo lo sanno tutti, anche il Barcellona, anche se in questa stagione hanno perso soltanto 3 partite delle 48 che hanno giocato. Ma io, quando gioco questa partita nei miei sogni, vedo spazi, difetti, opportunità di gol. Vedo tutto questo guidato dalla speranza ma, ovviamente, quando mi sveglio, so che non sarà facile». Il direttore sportivo della Roma, Monchi, guarda con ottimismo alla sfida dei quarti di finale che opporrà i giallorossi al Barcellona. L'andata domani al Nou Camp, il ritorno tra una settimana all'Olimpico. «Quello blaugrana è un club immenso -sottolinea Monchi in un'intervista con 'El Periodicò-. Magari fosse soltanto Messi! Magari tutte le nostre preoccupazioni arrivassero soltanto da lui! Messi è certamente il migliore e come ha fatto l'altro giorno a Siviglia, è in grado di risolvere una gara in appena 60 secondi, ma per me è soltanto una parte molto importante dei successi del Barcellona. I blaugrana giocano un calcio fantastico con giocatori che, con o senza Messi, formano un blocco impressionante».

© RIPRODUZIONE RISERVATA