Monchi, ora alla Roma serve un mercato privo di pregiudizi

di Mimmo Ferretti

Finisce il campionato, comincia il calciomercato. Automatico. Scontato. Logico. Via alla fiera dei sogni, quella che accompagnerà il tifoso della Roma (non solo della Roma, comunque) fino alla vigilia dell’inizio del prossimo torneo. Saranno settimane intense, con chiacchiere dalla mattina alla notte, con esperti o pseudo tali h24 sul pezzo, con nomi mitragliati a ripetizione, spesso senza uno straccio di precauzione. E proprio in questi momenti vanno fatte alcune raccomandazioni: occhio alle dritte storte, attenzione alle polpette avvelenate, massima cautela nel maneggiare indiscrezioni, fake news e autentiche bufale. E poi: mai fidarsi di chi, con tono solenne, assicura “Mi risulta che”.



