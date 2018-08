Roma, Monchi si promuove: «La squadra è completa»

di Stefano Carina

È come se si fosse tolto un peso: «Avevo detto che avrei preso uno più forte di Malcom, ma non ho detto in quale ruolo. Bene, è arrivato. Nzonzi è più forte». Nel giorno della presentazione del mediano francese, Monchi si prende una piccola rivincita. E poco importa se il brasiliano era l’esterno destro di piede mancino che Di Francesco va chiedendo ormai da 14 mesi mentre Nzonzi è il centrale di centrocampo che dovrà alternarsi con De Rossi. Il ds gonfia il petto e ricorda: «Oltre a Under, abbiamo tanti giocatori che possono giocare a destra come Kluivert, El Shaarawy, Perotti, Schick. C’è anche Florenzi… Forse è il ruolo con più interpreti». Una spiegazione che non convince completamente ma tant’è: a meno di 24 ore al termine del mercato il tecnico difficilmente sarà accontentato. Monchi però rilancia: «Non siamo una squadra che vende soltanto, siamo la terza che ha speso di più. Non ho mai avuto un no dalla società per i nomi che volevo e mi piacerebbe che questo messaggio arrivasse fuori da qui. Abbiamo preso tanti giocatori, poi il campionato dirà se abbiamo sbagliato o no. E in quel caso sarà solo colpa mia».



