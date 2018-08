Roma, Monchi: «Contento del mercato, fatto quello che volevamo»

di Redazione Sport

Il ds Monchi durante la presentazione di Nzonzi. «Siamo qui per presentare un campione del mondo e anche un gran giocatore. Sono contento di averlo portato qui. Credo che abbiamo un centrocampo forte e per questo sono contento. Il mercato finisce domani, ma siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Sono contento, si può fare sempre meglio, ma abbiamo fatto quello che pensavamo. Fare un mercato veloce per avere la rosa pronta, i primi acquisti sono arrivati prima di iniziare il ritiro, poi è arrivato Olsen. In seguito abbiamo continuato a guardare le possibilità del mercato per migliorare. Quando uno fa quello che ha pensato deve essere contento. Tutti possono fare sempre meglio»



Nzonzi acquistato due volte: Siviglia e Roma.

«E' segno che ho fiducia in lui. Lo conosco bene, so cosa può dare alla squadra, l'ho avuto per 2 anni al Siviglia. Assieme a quello che abbiamo adesso, la squadra diventerà ancora più forte. La possibilità di giocare insieme a De Rossi, Cristante, Pastore e Dzeko lo renderà ancora più forte. Abbiamo cercato di migliorare ancora una squadra che per me era già forte. Penso che lui ci darà qualcosa in più»



Prestito per Zaniolo e Coric?

«Siamo sorpresi del livello di entrambi, il nostro lavoro è valutare il giocatore dove gioca ma il dubbio è se manterrà il suo livello. Siamo soddisfatti di loro, in quel ruolo ce ne sono tanti e dobbiamo pensare se avranno la possibilità di trovare una squadra in Serie A per fare uno step successivo».

