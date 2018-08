Di Francesco fa l'equilibrista: gestire la rosa extralarge e dare meccanismi perfetti

di Stefano Carina

Il mercato in entrata s’è chiuso senza sorprese. Non poteva essere altrimenti. Senza la partenza di Perotti, Monchi non se l’è sentita di accontentare Di Francesco esaudendo la richiesta dell’esterno destro di piede mancino. Under rimane quindi l’unico calciatore con le caratteristiche che chiede il tecnico sulla fascia offensiva destra. Perché se è vero, come ha ricordato il ds, che in quel ruolo ci possono giocare Kluivert, Perotti, El Shaarawy, Schick e Florenzi, nessuno dei citati ha le...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO