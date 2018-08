Roma, Nzonzi corre per l’Atalanta: convocazione possibile

di Stefano Carina

Nzonzi prenota la convocazione per lunedì. Probabilmente per la maglia da titolare bisognerà attendere la trasferta di Milano (arriverà solto 4 giorni dopo l’impegno con l’Atalanta) ma il programma di lavoro che lo attende questa settimana è volto a regalare al francese almeno uno spezzone di gara contro i nerazzurri di Gasperini. Non va dimenticato che in virtù della finale di coppa del Mondo, Nzonzi ha potuto prolungare le vacanze sino alla prima settimana di agosto ed è tornato ad allenarsi con il Siviglia soltanto quattro giorni prima della finale di Supercoppa spagnola (12 agosto). Poi il trasferimento alla Roma, gli accertamenti clinici e la presentazione, con la squadra che nella testa aveva già la trasferta di Torino. Per intenderci: il vero lavoro di campo per il regista è iniziato ieri, con la prima seduta in gruppo. E con l’Atalanta non è tempo di esperimenti. C’è comunque curiosità per capire come il francese si calerà nella mediana, apparsa domenica, sino all’ingresso in campo di Cristante, troppo statica. Il trio De Rossi, Strootman (ieri è nata la sua primogenita, Jonah Maxime) e Pastore si è mosso spesso e volentieri su cadenze troppo lente. Toccherà a Nzonzi velocizzare la manovra: questo, però, accadrà gradualmente. Lunedì sperano in una chance sia Cristante che Pellegrini, anche se Di Francesco difficilmente rinuncerà a Pastore (ieri colloquio tra il tecnico e l’argentino). L’argentino in panchina alimenterebbe le perplessità sul suo adattamento al ruolo di mezzala. Visita di controllo ed ecografia per Kolarov (problema muscolare): non preoccupa.

