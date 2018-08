Olsen cocco di Roma. Il nuovo portiere difeso da compagni e allenatore

di Ugo Trani

C’è chi lo abbraccia e chi lo protegge. Gesti e parole, mediaticamente il massimo per la platea. Olsen, davanti alla porta che è poi il suo palcoscenico, sorride e non fa una piega, curioso e non sospettoso, come sarebbero molti di noi. Le attenzioni fanno piacere a chiunque e quindi non le scansa, anche se per la verità, come spesso accade dalle nostre parti, nel bene o nel male, sono esagerate. Anzi, dopo la prima partita ufficiale, hanno già stancato. Robin, 28 anni, non è l’assistente...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO