Roma, Monchi: «Passi avanti sul rinnovo di Florenzi. Alisson? Tante squadre cercano un portiere»

Possibilista su Florenzi, sibillino su Alisson. Monchi si approccia così alla conferenza stampa di presentazione di Mirante e Santon, due dei 10 nuovi acquisti di giugno. Negli ultimi giorni Alessandro e la Roma si sono avvicinati: «I contatti con Lucci (il procuratore ndc) sono più frequenti e io sono più fiducioso dell’ultima volta, ma ancora manca qualcosa». Su Alisson: «Sappiamo i movimenti dei vari club, a volte la versione che va in giro non è quella che veramente esiste, non c’è nessuna novità su di lui». Ecco la conferenza stampa del direttore sportivo.



Mirante. «Può portare tanto, ha fatto un percorso importante nel calcio italiano. Cercavamo la sua qualità, siamo contenti e convinti di aver fatto una buona scelta».



Santon. «Credo che un giocatore non dimentica mai di giocare a calcio. A volte un cambio è positivo per ritrovarsi, è un giocatore che ha fatto anche il triplete, e qui non ne abbiamo molti, troverà la sua strada».



Alisson al Chelsea. «Ho letto l’intervista di Sabatini. Come lui lo ha portato forse sa più di me (ride ndc). Sappiamo i movimenti dei vari club, a volte la versione che va in giro non è quella che veramente esiste, non c’è nessuna novità su Alisson. Tutte le squadre che elenca la stampa stanno cercando un portiere e lui è molto forte. Ho un rispetto tanto grande per Walter, per quello che ha fatto e per la sua romanità. Magari arrivassi io al suo livello di amore per la società».



Florenzi. «I contatti con Lucci (il procuratore ndc) sono più frequenti e io sono più fiducioso dell’ultima volta, ma ancora manca qualcosa. fino alla fine non si può dire che la trattativa è chiusa, se la settimana prossima ero meno fiducioso ora lo sono di più».



Berardi. «Abbiamo Under, Kluivert, Defrel, Perotti, El Shaarawy, Schick, Antonucci. Abbiamo qualcosa in questa posizione (ride,ndc). Sarei contento se rimanessimo così, ma guardo sempre il mercato e le sue opportunità. Abbiamo dei calciatori forti, fortissimi».



Centrocampo. «Coric, Cristante, Pellegrini, Strootman, Zaniolo e Pastore, sono dieci centrocampisti. Non sono contento, di più. Penso che anche Eusebio lo sia, deve solo capire chi è il più forte di quelli che abbiamo».



Areola. «La prima volontà di vendere Alisson dipende dalla Roma. Lui scontento? Dipende da noi e valutiamo sempre quello che arriva e decidiamo per il bene della società. Non voglio parlare di sostituti perché penso ancora che Alisson rimanga qui. Se arriverà il momento ci penseremo, adesso si sta riposando e lo aspettiamo negli Stati Uniti. La dead line? Tutto ha un tempo, ma leggendo la stampa uscendo da qui forse avrò tre/quattro chiamata da Inghilterra, Spagna e Germania».



Gerson. «La fiducia della società in Gerson è al 100%, per la sua crescita la possibilità di giocare tante partite di fila è importante. Stiamo lavorando insieme per trovare la strada più giusta per il suo percorso».

