Roma, Monchi: «Questa gara un premio per il lavoro svolto: la finale sarebbe un sogno»

di Redazione Sport

nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, il direttore sportivo della Roma Monchi dichiara: “Io ci credo. Non sarà facile ma dobbiamo crederci. Dobbiamo tutti avere fiducia nel potercela fare. Contro il Barcellona si percepiva meno fiducia rispetto a questa partita. Io penso invece che sia ancora più difficile ma dobbiamo provarci. La maglia della Roma per il tifoso Sean Cox? La rivalità è un’altra cosa. La società deve stare vicina al tifoso del Liverpool perché siamo essere umani: quello che ha fatto la società della Roma merita un applauso. Differenze tra queste semifinali e quelle vissute a Siviglia? Sono due situazioni diverse. A Siviglia le vivevo da tifoso, qui più da professionista. Sono orgoglioso di lavorare per la Roma e questo è un premio per il lavoro svolto. Andare a Kiev sarebbe un sogno”

