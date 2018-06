Roma, Monchi racconta la Champions: «Il Barça si è trovato davanti 11 matti»

di Gianluca Lengua

Eusebio Di Francesco ha fatto la storia della Roma con la qualificazione alla semifinale di Champions League raggiunta nella stagione da poco terminata. Un traguardo che il club di Pallotta non centrava da 34 anni e che ha portato nuove risorse nelle casse per rinforzare la rosa. Un compito che aspetta al direttore sportivo Monchi reduce da tre nuovi acquisti (Coric, Marcano e Cristante) e pronto a chiudere per Kluivert jr. Il dirigente in una lunga intervista a Roma Tv, ha ripercorso il cammino in Champions League: «Il primo pensiero dopo il sorteggio non è stato bellissimo, ho pensato fossimo stati sfortunati. Dopo l’Atletico in casa, siamo andati a Baku Dove vincere non era facile per nessuno». Poi il match allo Stamford Bridge ha segnato la svolta per la squadra: «Di tutto il percorso che abbiamo fatto in Champions, questa partita è stato l’inizio di tutto. La Roma ha mostrato una crescita di mentalità importante. Arrivi a Londra contro il Chelsea e dopo 30 minuti sei sotto 2-0. La squadra ha creduto in se stessa e ha fatto una grande rimonta».



GLI OTTAVI

La qualificazione come prima del girone, ha consentito alla Roma di pescare lo Shakhtar agli ottavi e provare a credere nel sogno quarti: «È una squadra alla pari della Roma. Il nome non è blasonato, ma hanno un grande allenatore e un’ottima squadra. Hanno vinto con il Napoli e con il City nella fase a gironi, qualcosa avevano dentro. È vero che era un turno al 50% e dopo è stato così. Nel primo tempo all’andata abbiamo giocato molto bene, poi al rientro qualcosa è mancato. Non so se un po’ di serenità o convinzione che la strada era già aperta, ma in Europa non te lo puoi permettere. È stata la cosa peggiore fatta quest’anno, abbiamo avuto una mancanza di mentalità vincente, quello che ho voluto portare a Roma. Il ritorno? È stata una partita equilibrata sia a livello difensivo che offensivo. Una partita che abbiamo giocato con testa».



MIRACOLO BARÇA

Ma segnare il cammino dei giallorossi in Champions è stata la vittoria per 3 a 0 all’Olimpico contro i blaugrana che ha aperto le porte alla semifinale: «Il primo pensiero è stato di paura. Poi abbiamo iniziato a crederci. Ho analizzato subito tecnicamente la situazione. Il nostro vantaggio è che fisicamente eravamo più forti di loro, sicuro al 100% perché conosco bene il Barcellona. Se provo a ricordare il dopo partita al Camp Nou, dico che eravamo più convinti di prima. Il ritorno? Loro sono arrivati convinti di farcela, ma poi in campo si sono ritrovati 11 matti alla ricerca della vittoria e non è facile. Era impossibile non segnare il terzo gol, sarei sceso io in campo a segnarlo. Lo poteva fare Manolas, così come i tifosi o Pallotta. Era impossibile non farlo. Arrivare tra le 4 più importanti d’Europa vincendo con il Barcellona nel modo che abbiamo vinto è un segno importantissimo».



DELUSIONE LIVERPOOL

A riportare la Roma sulla terra ci ha pensato il Liverpool che si è imposto ad Anfield rendendo quasi impossibile una rimonta all’Olimpico: «Una partita strana anche per loro. L’atteggiamento iniziale è stato buono, i primi 25 minuti abbiamo controllato la partita, eravamo sicuri di noi stessi. Dopo la prima occasione da gol loro con Mané la squadra si è spaventata. Per 30 minuti siamo spariti dalla partita. Sono convinto che l’anno prossimo se ci troveremo in una situazione simile la risposta della squadra sarà diversa. Il ritorno? Ci credevamo ed eravamo convinti, ma la differenza con la partita con il Barcellona è stata che non era la prima volta. Noi eravamo convinti, ma loro sapevamo che lo avevamo già fatto e sono arrivati qua con un atteggiamento diverso dal Barcellona. Abbiamo lanciato due messaggi: che la Roma sta crescendo e che se lavoriamo tutti nella stessa direzione è più facile arrivare alla metà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA