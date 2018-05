Roma, Monchi su Ivan Marcano: trattativa avviata con il centrale del Porto

di Gianluca Lengua

Il mercato sta entrando nel vivo e Ramon Monchi si prepara a sferrare il primo colpo in entrata. Dopo aver chiuso per Coric (manca solo l’annuncio ufficiale), il prossimo tassello è Ivan Marcano, difensore spagnolo del Porto classe 1987 con scadenza contratto il prossimo 30 giugno. Il centrale mancino ha all’attivo 46 presenze e sette gol nella stagione in corso, da Trigoria confermano che il profilo interessa al club a tal punto che l’entourage del giocatore si sarebbe incontrato più volte con la Roma in occasione del recente viaggio di Monchi e Balzaretti in Portogallo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA