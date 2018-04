Roma, Monchi: «Vincere il derby per chiudere una settimana perfetta»

di Redazione Sport

Nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, il direttore sportivo della Roma Monchi dichiara: “Battere la Lazio chiuderebbe una settimana perfetta per noi. Ma non sarà facile perché loro vorranno riscattarsi in questo derby dopo la sconfitta in Europa League. Per me questa gara è importante come quella contro il Barcellona. E’ un match importantissimo per la qualificazione alla prossima Champions, dobbiamo dimenticare quello che abbiamo fatto martedì scorso e concentrarci solo sul derby. Sono contento che ci sia subito la Lazio perché tiene alta la tensione. Dzeko ritrovato dopo il mancato passaggio al Chelsea? Una volta che abbiamo deciso di non cederlo al Chelsea, lui ha lavorato molto mentalmente ma è stato facile perché è un grande professionista. Si è concentrato subito sulla Roma e stiamo vedendo il miglior Dzeko della stagione. I soldi della Champions per prendere un top player o per non cedere nessun big? Quei milioni sono di questa stagione, tutti i soldi servono ma è più importante il lavoro che porta sempre al successo. Marotta ha detto che bisogna unificare il metodo arbitrale in tutta Europa? Io sono un difensore della VAR che credo sia necessaria anche in Champions. Su questo sono d’accordo con Marotta e Agnelli”.

