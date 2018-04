Roma, Nainggolan convocato per il Barcellona. Out Under, c’è Pellegrini

di Gianluca Lengua

Radja Nainggolan recupera per il big match di mercoledì contro il Barcellona. Il belga si è fermato in tempo nella gara di sabato con il Bologna, chiedendo il cambio al 17’ per un fastidio muscolare al flessore della coscia destra. Il Ninja ieri in serata si è sottoposto a controlli strumentali che non hanno evidenziato particolari lesioni, per questo il centrocampista sarà convocato e partirà domani mattina per Barcellona con la squadra (partenza ore 10.40). Resterà a terra, invece, Cengiz Under, il turco è tornato dalla nazionale con un problema muscolare alla coscia sinistra, non rientrerà tra i convocati, la speranza di Di Francesco è di riaverlo contro la Fiorentina sabato prossimo. A centrocampo recupera anche Lorenzo Pellegrini, dopo lo stop per un piccolo strappo muscolare al polpaccio.



Ecco la lista dei 21 giallorossi convocati: Alisson Becker, Andrea Romagnoli, Lukasz Skorupski, Juan Jesus, Aleksandar, Kolarov, Elio Capradossi, Federico Fazio, Alessandro Florenzi, Bruno Peres, Kostas Manolas, Radja Nainggolan, Kevin, Strootman, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Maxime Gonalons, Gerson, Diego, Perotti, Edin Dzeko, Patrik Schick, Gregorie Defrel, Stephan El Shaarawy

