Roma, Nainggolan: «Preferisco vincere qui che altrove, prima o poi ci riusciremo»

Non era in campo all’andata, ma domani all’Olimpico sarà tra i titolari che tenteranno l’impresa. Radja Nainggolan giura ancora una volta amore eterno alla Roma: «Fino ad oggi non ho mai vinto niente, ma ho sempre giocato per vincere. A volte preferisco prendere la via più difficile. Sarebbe facile andare a vincere in una squadra vincente, per me è meglio essere protagonista in una squadra magari meno favorita». Ecco le parole del centrocampista bela alla vigilia della partita contro il Barcellona



Barcellona-Roma. «È stata un’ottima partita da parte nostra, siamo stati sfortunati con episodi a favore non dati. La prestazione è stata buona, ora abbiamo il ritorno qua e speriamo di fare una bella partita con la speranza di fare qualcosa di importante».



L’ossessione della vittoria. «Fino ad oggi non ho mai vinto niente, ma ho sempre giocato per vincere. A volte preferisco prendere la via più difficile. Sarebbe facile andare a vincere in una squadra vincente, per me è meglio essere protagonista in una squadra meno favorita. Ho scelto questa piazza anche per questo, prima o poi bisogna vincere qualcosa perché una piazza come Roma merita qualcosa di importante».



Il centrocampo. «Io sono un giocatore, dovreste farla al mister questa domanda. Loro hanno grande qualità, ma non ho visto tanta differenza all’andata, anche col palleggio. Siamo stati sfortunati negli episodi, speriamo di fare pochi errori e sfruttare le occasioni».



Le percentuali di rimonta. «Non le so, penso che le occasioni per far gol le abbiamo avute anche all’andata e con la Fiorentina. Bisogna concretizzarle, dipenderà da noi. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta e sfruttare le occasioni che possono avere. Come andrà la partita si vedrà. Dobbiamo entrare in campo con la convinzione di far male ad una squadra come il Barcellona».



Condizioni fisiche. «Prima di Bologna mi stavo mettendo al 100%, poi ho avuto un problemino che mi ha dato fastidio. Ho dovuto saltare il Barcellona e ora ogni giorno va meglio. Sto lavorando per tornare al 100%. Sono uno che vuole giocare sempre, anche con i dolorini. Non ho potuto giocare col Barcellona perché non potevo spingere al massimo e ho lasciato spazio a chi poteva dare di più. Adesso sto di nuovo meglio».



L’arbitraggio all’andata. «Ero in tribuna, sembravano chiari. Ma c’erano altre situazioni per riaprire la partita, se pensiamo agli episodi passati si possono scrivere libri. Dobbiamo concentrarci su domani, dipende da noi e come approcciamo la partita, quanto finalizziamo e quanti errori facciamo».



Giocare contro il Barcellona. «Penso che giocare queste partite è un sogno di un bambino. Ogni squadra ha caratteristiche di giocatore in giocatore, non so se potrei giocare. Sono soddisfatto della carriera.

Poi Interviene Di Francesco: «Può giocarci, ha potenzialità impressionanti. Magari non è riuscito a metterle in campo con continuità, ma queste sono le occasioni e deve trascinare i compagni».



