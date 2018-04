Roma, negli spogliatoi striscione per il Liverpool: «Difficile non vuol dire impossibile»

di Gianluca Lengua

«Il fatto che sia difficile non vuol dire che è impossibile. Improbabile vuol dire solo che può succedere. Io ci credo». Sono queste le frasi che il ds Monchi ha chiesto di appendere negli spogliatoi dell’Olimpico all’80 dopo la gara vinta contro il Chievo 4 a 1. Il riferimento e alla semifinale di ritorno contro il Liverpool di mercoledì in cui i giallorossi partiranno o con un passivo di 5 a 2. Un gesto per caricare la squadra (le frasi sono di Fazio e Monchi), che sarà spinta dai 70 mila sugli spalti, lo stadio sarà tutto esaurito. Sul profilo Twitter della società il messaggio continua: «Sembra impossibile finché non viene realizzata, chi la dura la vince. Non dico che sarà facile, ma sono certo che ne varrà la pena».



L’APPELLO DEI TIFOSI



Dello stesso tenore l’appello dei tifosi che affolleranno le tribune: «Eccoci qua ragazzi, siamo di nuovo al punto in cui non abbiamo nulla da perdere, abbiamo nuovamente bisogno di una rimonta. Davanti agli occhi c’è ancora la gioia della partita contro il Barcellona, bene, levatevela, perché non basterà a passare il turno. Mercoledì porta allo stadio la tua sciarpa, la tua bandiera, porta ciò che più ti appartiene da Romanista. Coloriamo ogni spazio. Porta la tua voce, non negarla quando ti verrà chiesto di alzarla. Sarai concentrato sulla partita, lo sappiamo, lo siamo tutti. Vorresti giocare per dare il tuo supporto alla squadra, lo sappiamo, lo vorremmo tutti. Eppure solo cantando e tirando fuori tutto ciò che hai dentro potrai davvero far parte di quegli undici ragazzi in campo. La curva inizia il coro, le tribune e i distinti lo seguano sempre, non immaginate la differenza che farà. Sii parte di quel qualcosa che si vive e non si spiega, la voce torna, una semifinale cosi non si può sapere. Mercoledì può finire un sogno, che é la rivincita dei nostri padri e la storia dei nostri figli, se vogliono prendercelo, devono venire a togliercelo dalle mani, perché noi saremo lì a proteggerlo, in tanti, in tutti. Con chi vuole crederci, con chi, lontano da ogni razionale ragionamento, darà comunque tutto ciò che può dare, consapevole che è l’unica cosa da fare. Provarci non costa nulla, mentre arrendersi costa la dignità. Perché se noi non siamo abituati a certi palcoscenici, loro non sono abituati all’amore di Roma. Non servono allenatori, non servono critiche, non servono lamenti. Vogliamo solo la tua voce e quella sana incosciente speranza che ogni romanista ha dentro di sé e che ci fa dire: FORZA ROMA, SI PUO’ FARE».

