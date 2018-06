Roma, nel giorno di Cristante offerta cinese per Nainggolan

di Stefano Carina

Nel giorno in cui l'Evergrande Guangzhou di Cannavaro torna a farsi sotto per Nainggolan, Bryan Cristante è sbarcato a Roma: «Ho voglia di giocare la Champions», le sue prime parole. Il centrocampista è il terzo acquisto di Monchi. Formula singolare: prestito biennale a 5 milioni più obbligo di riscatto a 20, più altri 5 di facili bonus. La prima rata è prevista per il 1 febbraio del 2019. Portiere mancato (disse basta dopo aver ricevuto una pallonata in faccia da bambino), nato in Canada con il nome che deve al cantante Bryan Ferry, del quale il papà era fan, ha le idee chiare: «Se qualcuno che non mi ha mai visto giocare me lo chiedesse, gli direi che sono un interno in un centrocampo a tre o un centrale di due». Ha 23 anni ma tante storie ed esperienze da raccontare. Milan, Benfica, Palermo e Pescara, prima dell'approdo nel gennaio del 2017 a Bergamo da Gasperini che gli cambia la vita.

