Roma, notizie stadio rovinano le vacanze a Pallotta. Brusco risveglio in città

di Gianluca Lengua

Brusco risveglio e vacanze rovinate per James Pallotta. Il presidente della Roma questa mattina è stato raggiunto dalle notizie giudiziarie riguardanti lo stadio di Tor di Valle, proprio mentre in questi giorni si trova nella Capitale assieme alla moglie e una coppia di amici per trascorrere un soggiorno di piacere che poi lo porterà a nel Sud Italia.



Il businessman di Boston, questa mattina è stato avvistato nella zona di piazza del Popolo dove si trova l’hotel in cui abitualmente soggiorna quando è in città: volto scuro, visibilmente contrariato, è rientrato in albergo senza rilasciare dichiarazioni, aspettando, forse, novità dal suo management (impegnato a Milano sul versante Lega). Si attende una presa di posizione ufficiale da parte di Pallotta che in passato aveva legato la sua presidenza giallorossa proprio alla costruzione del nuovo stadio di proprietà.

