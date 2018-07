Roma, N'Zonzi a Boston. Vacanza o mercato?

di Gianluca Lengua

Cosa ci fa Steven N'Zonzi a Boston sul molo del Seaport? Il centrocampista del Siviglia sta ufficialmente passando le vacanze nel Massachusetts come testimoniato da una storia pubblicata sul suo account Instagram, e destino ha voluto che nella stessa città in queste ore ci sono il presidente Pallotta insieme con il dg Baldissoni e il consulente (ormai entrato nel comitato esecutivo) Baldini che stanno tenendo delle riunioni sul mercato della Roma. Impossibile non pensare al mercato, dato che i giallorossi sono sul giocatore da diverse settimane: il Siviglia ha fissato una clausola di 35 milioni e nel ruolo di centrocampista centrale Di Francesco può contare solo su De Rossi, dato che Gonalons non soddisfa il tecnico e Coric appare ancora acerbo per ricoprire un ruolo così fondamentale negli schemi dell’allenatore.

