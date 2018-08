Roma, Nzonzi punta l'Atalanta mentre Under realizza una tripletta in allenamento

di Redazione Sport

Prosegue la preparazione in vista della seconda giornata di campionato, la prima in casa, contro l'Atalanta in programma lunedì alle 20.30. I giallorossi, con Perotti che ha svolto lavoro individuale, dopo la consueta parte atletica, hanno effettuato una serie di partitelle a tema durante le quali si è messo in particolare evidenza Cengiz Under: come celebrato dalla stessa Roma su Twitter. L'esterno turco ha realizzato una tripletta e i suoi gol sono arrivati tutti con tiri di sinistro di pregevole fattura. Grande affetto dei tifosi nei confronti del neo arrivato Nzonzi che continua a prepararsi puntando la sua prima convocazione in campionato con la Roma. Kluivert e Strootman figurano tra i pre-convocati dell'Olanda per le gare contro Perù e Francia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA