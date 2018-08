Roma, l'Olimpico è la casa stregata

di Ugo Trani

E’ già accaduto a Torino: la Roma entra in campo dopo le sue grandi rivali. E deve nuovamente replicare ai loro successi del sabato. La Juve e il Napoli sono scattate al via. Entrambe a punteggio pieno. Stasera contro l’Atalanta l’obiettivo è non lasciarle già scappare, perseverando nell’errore commesso nella stagione passata. E l’Olimpico, più che festeggiare Di Francesco per le 200 panchine in A, ha il compito di far sentire veramente a casa i giallorossi, al debutto davanti al...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO