Roma, Olsen a Villa Stuart per le visite mediche. A breve la firma del contratto

di Gianluca Lengua

Capelli biondi, alto quasi due metri e un sorriso contagioso: si è presentato così a Roma Robin Patrick Olsen, il nuovo portiere giallorosso che prenderà il posto di Alisson. Frutto di una scelta lunga e condivisa con Di Francesco, lo svedese questa mattina ha svolto le visite mediche a Villa Stuart e ha posato con la sciarpa e la maglietta d’allenamento della Roma davanti a cronisti, fotografi e qualche tifoso. In giornata è prevista la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi per i prossimi 4 anni a 1,5 milioni più bonus (al Copenaghen ne andranno 8,5), mentre domani dovrebbe imbarcasi per gli Stati Uniti e raggiungere la squadra a San Diego, dove atterrerà durante il match contro il Tottenham. L'esordio in campo potrebbe essere contro il Barcellona il 31 luglio a Dallas, altrimenti il primo test sarà quello con il Real Madrid del 7 agosto a New York.

