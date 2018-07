Roma, out anche Luca Pellegrini contro l'Avellino

Di Francesco non potrà schierare 3 giocatori nell'amichevole di oggi pomeriggio (ore 19, diretta su Roma Tv) a Frosinone contro l'Avellino, Anche Luca Pellegrini non scenderà in campo al Benito Stirpe contro l’Avellino: il terzino, nell'allenamento di ieri pomeriggio al Tre Fontane, ha riportato una contusione al volto e per precauzione non sarà impiegato nell'ultimo tes dei giallorossi prima della partenza per gli Usa. Assenti anche Florenzi che, sempre ieri, è uscito dal campo con la frattura del setto nasale, e Lorenzo Pellegrini che, invece, si è fermato per un trauma contusivo al ginocchio.

